Adrian Câciu: 'Recesiunea e la colțul României' (video) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu (PSD), a declarat duminica seara, la Antena 3, ca discuțiile contradictorii din coaliția de guvernare intre PNL și PSD pe tema comasarii alegerilor nu afecteaza Guvernul și a apreciat ca ar fi mai indicat ca in coaliție sa se acorde mai mult timp altor subiecte, precum repornirea zonelor economice care au incetinit. Intrebat daca tensiunile pe tema comasarii alegerilor influențeaza negativ activitatea Guvernului, ministrul a raspuns: „Nu, nu afecteaza (...) Guvernul merge inainte si ne vedem de ce avem de facut”. Caciu a apreciat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

