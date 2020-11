Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca autoritatile nu iau in considerare acum o carantinare totala, cum nu iau in considerare o carantinare totala nici de sarbatori. Presedintele a subliniat ca in continuare este posibila carantinarea unor localitati.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nu ia in considerare o carantinare totala nici acum, nici de sarbatori. Acesta a mai mai declarat ca restrictiile sanitare care au intrat in vigoare la inceputul saptamanii au un singur scop, respectiv protejarea populatiei, potrivit HotNews. Intrebat, astazi,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Nu iau in calcul o carantinare totala, nici acum, nici de sarbatori Președintele Klaus Iohannis susține, marți, 10 noiembrie, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, in care a vorbit despre mai multe teme legate de pandemia de Covid-19, printre care și carantinarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca vineri va promulga legea privind acordarea de tratament medical pe toata durata vietii supravietuitorilor tragediei de la clubul Colectiv. "Exact vineri, cand se implinesc cinci ani, voi promulga legea care extinde perioada pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca va solicita Ministerului Sanatatii o informare in legatura cu infectiile nosocomiale. "Despre infectiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sanatatii, dupa care putem sa vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel putin ciudat, in conditiile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, intrebat daca ar trebui ca și in București, ca in alte țari europene precum Spania și Franța, sa se impuna ramanerea oamenilor in casa in anumite intervale orare, ca aceasta posibilitate nu este exclusa. Totodata, șeful statului a amintit…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, marti, apelul la cetateni sa fie prudenti si sa respecte cu strictete toate regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. "Fac din nou apel la cetateni sa fie prudenti si sa respecte cu strictete toate regulile in vigoare", a spus seful statului intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu doreste revenirea la starea de urgenta. "Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta", a spus Iohannis, dupa ce a efectuat o vizita la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. AGERPRES/(A-autor:…