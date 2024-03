Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, cu puțin timp in urma, ca a decis sa intre in competitie pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, citat de Agerpres. El a apreciat ca „este…

- Președintele SUA, Joe Biden, susține candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru postul de viitor secretar general al NATO. Informația este prezentata de Politico cu referire la un oficial american anonim, relateaza "Adevarul European". Poziția lui Biden este de natura sa incline mai mulți aliați…