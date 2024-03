Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a cuprins, aseara, o cladire cu șase etaje din capitala Bangladeshului, Dhaka, potrivit CNN . Bilanțul e tragic: sunt cel puțin 43 de morți și zeci de raniți, potrivit ministrului sanatații. Incendiul a izbucnit intr-un restaurant și s-a extins rapid la alte etaje, au spus oficialii…

- Incendiu de vegetație la Rameț. Pompierii și voluntarii se lupta cu flacarile Detașamentul de pompieri Aiud intervine miercuri seara, in localitatea Rameț, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata. La acțiune participa și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Rameț,…

- In ultimele zile pompierii turdeni au avut o serie de intervenții pentru lichidarea focului pus intenționat la diverse culturi agricole in scopul igienizarii terenului. Incendiile de vegetație s-au extins pe suprafețe mari, iar vantul puternic a amplificat valvataia care a cuprins cateva hectare de…

- Pompierii au continuat lupta cu incendiile de padure din centrul Chile care au provocat moartea a cel putin 112 persoane si au distrus cartiere intregi. Presedintele Gabriel Boric a avertizat ca tara se confrunta cu o „tragedie de foarte mare amploare”, transmite luni Reuters. Sute de persoane sunt…

- Cel putin 51 de persoane au murit in incendiile forestiere care devasteaza centrul si sudul Chile, fiind cea mai mortala tragedie inregistrata in ultimul deceniu in aceasta tara. Bilanțul victimelor ar putea crește duminica, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Pompierii militari de la Stația Prundu Bargaului, cu sprijinul celor de la Detașamentul de Pompieri Bistrița, au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un incendiu izbucnit in Josenii Bargaului. Flacarile au cuprins o casa de locuit in Josenii Bargaului, in zona numita Prunduri. Din primele informații,…

- Noaptea trecuta a izbucnit un incendiu la o casa din localitatea Dealu Negru, comuna Calațele. Flacarile au cuprins un perete situat in vecinatatea unui șemineu. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stins incendii. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost alertați in cursul serii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu care se manifesta la o anexa și la fanul depozitat intr-o gospodarie din localitatea Boteni, comuna Mociu.„Incendiul s-a manifestat generalizat la anexa gospodareasca, folosita drept grajd. Pana la sosirea…