Incendiu puternic, joi seara, la Hidrocentrala Porțile de Fier 1 din localitatea Gura Vaii, din județul Mehedinți. Flacarile puternice au izbucnit la un transformator electric aparținand Hidrocentralei Porțile de Fier 1. Incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa, la ora transmiterii acestei știri. Pompierii au anunțat ca nu ar fi persoane surprinse de flacari. ei […]