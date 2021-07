Stiri pe aceeasi tema

- Sute de incendii au cuprins Iacuția (Republica Saha), cea mai mare și mai rece regiune din Federația Rusa. Padurile și natura din aceasta regiune, care este una dintre cele mai izolate din lume, sunt distruse de flacari iar topirea stratului de permafrost este accelerata. Oamenii fac un apel disperat…

- O avarie majora la o conducta de apa care alimenteaza spitalele Fundeni și CC Iliescu din Capitala a dat peste cap intreaga activitate. Urgențele au fost direcționate catre alte spitale și toate operațiile au fost sistate. Conducta ar fi veche de 60 de ani. „Este vorba de o avarie mare care a facut…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis joi, o avertizare de calatorie in Grecia. MAE informeaza ca Secretariatul de Stat pentru Protectie Civila din Grecia a emis o avertizare referitoare la cresterea riscului privind producerea unor incendii de vegetatie din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioada.…

- Temperaturile ridicate din ultimele zile care afecteaza Rusia produce incendii forestiere de proportii in estul Siberiei. Pompierii rusi actioneaza pentru a tine sub control mai multe focare. Desi focul e departe de zone locuite, autoritatile monitorizeaza atent directia coloanelor uriase de fum degajate…

- Purtatorul de cuvant al ISU Braila, Ștefan Stoian, a declarat joi, la Antena 3, ca cisterna care s-a rasturnat pe DN 21A, intre localitatile Baraganu si Tandarei, a explodat. „Nu a fost ranita nicio persoana aflata la locul interventiei, echipajele si-au luat masurile de precautie”, a adaugat purtatorul…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Spitalului Clinic de Copii Grigore Alexandrescu va avea cel mai mare centru de mari arsi pentru copii din tara. Proiectul este insa intarziat de luni de zile dintr-un motiv absurd. Un aviz ce trebuia eliberat de primaria Sectorului 1, in baza caruia cladirile vechi din incinta spitalului sa fie demolate,…