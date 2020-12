Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, membru al echipei de negociere a USR pentru formarea noului guvern, spune ca, „intr-un parteneriat adevarat” PNL nu poate avea și funcția de premier, și pe cea de președinte al Camerei Deputaților. „Totuși, trebuie sa spun ca sunt doua funcții…

- Cel puțin 270 de animale au fost gasite moarte in ultimele zile pe mai multe plaje de la Marea Caspica, teritoriul republicii Daghestan, componenta a Federatiei Ruse, au transmis vineri autoritatile locale, informeaza AFP, citat de b1.ro.

- Ministrii german si irlandez de externe au declarat vineri ca inca este "posibila" incheierea unui acord comercial intre UE si Regatul Unit dupa Brexit, in pofida impasului actual al discutiilor, relateaza AFP. "Credem ca un acord este cu siguranta dificil, dar inca posibil", a declarat germanul…

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dincu, a declarat vineri ca social-democrații nu au niciun fel de discuții cu AUR. El a spus ca unul din cinci alegatori AUR la parlamentare a votat la locale cu PSD. Președintele Consiliului Național al Partidului Social…

- Autoritațile din India analizeaza posibilitatea ca organoclorurile utilizate in pesticide sau pentru controlul țanțarilor sa se afle la originea bolii misterioase din India care a cauzat moartea unei persoane și spitalizarea altor 400 de persoane in statul Andhra Pradesh, in ultimele zile, a spus i…