- Miercuri dupa amiaza, noul antrenor al echipei Universitatea Craiova, Costel Gilca, a susținut primul antrenament. In prima faza, acesta a facut cunoștința cu noii sai elevi. Le-a transmis in cateva cuvinte ce pretenții are de la aceștia, apoi a supervizat incalzirea. Dupa ce s-au oprit camerele jurnaliștilor,…

- Un incendiu violent, cu mari degajari de fum, a izbucnit, duminica seara, la un spațiu de depozitare din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului intervin 16 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, 1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD. Flacarile…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu Gheboasa dupa ce a fost audiat intr-un dosar de trafic de droguri. Cum și in compania cui iși petrece timpul cantarețul.

- Sambata, concurenții de la Asia Express 2024 au plecat la drum. De curand, au inceput filmarile pentru noul sezon, iar Irina Fodor a facut publice imagini de pe Drumul Zeilor. Cum au fost aceste zile pentru Irina Fodor de cand a ajuns la prima locație.

- Dupa desparțirea de Alexandru Papadopol, Adriana Irimescu iubește din nou! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu actrița și noul ei iubit, in ipostaze romantice! Deși nu a mai fost vazuta de mult timp in astfel de momente, Adriana Irimescu nu se pare ca nu il ascunde pe barbatul misterios!…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Alexei Navalnii a ajuns la biserica din Moscova unde celui mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin i se oficiaza slujba de inmormantare, inainte de a fi inhumat.

- Au aparut primele imagini cu Regele Charles al III-lea, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul britanic a ieșit la o plimbare cu Regina Camilla. Iata cum s-a afișat, dar și ce fotografii au aparut cu el!

- Rusia a difuzat joi seara ceea ce ea sustine ca sunt primele imagini de la locul unde, cu o zi inainte, s-a prabusit un avion militar rus, langa frontiera ucraineana, avion ce avea la bord, potrivit Moscovei, 65 de prizonieri ucraineni, informatii pe care Kievul incearca sa le elucideze, transmite AFP.Intr-o…