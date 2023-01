VIDEO. Imagini de coșmar surprinse în urma cutremurului de 7,6 din largul Indoneziei și al Timorului de Est Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marți dimineața in largul Indoneziei și al Timorului de Est, potrivit Institutului seismologic american (USGS), provocand ranirea a cel puțin o persoana și deteriorarea unor locuințe. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 427 de kilometri sud de insula indoneziana Ambon, la 95 de kilometri adancime, a precizat USGS, […] The post VIDEO. Imagini de coșmar surprinse in urma cutremurului de 7,6 din largul Indoneziei și al Timorului de Est appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

