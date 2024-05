Joe Biden și Donald Trump abordeaza o noua strategie politica: care poate fi mai dur in privința comerțului cu China? Pun la cale taxe vamale mai mari pentru Beijing, chiar cu riscul de a spori presiunile inflaționiste in viitor. Anunțul facut marți de Biden, potrivit caruia va aplica noi tarife vamale pentru bunuri chinezești in […] The post Biden și Trump se intrec sa faca pe zmeii cu cea de-a doua economie globala first appeared on Ziarul National .