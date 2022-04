Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al MAE rus, Maria Zaharova, a afirmat, referindu-se la declararea ca „personae non gratae” a unor diplomati rusi in Romania, ca in acest caz este vorba despre „un pretext inventat”, iar decizia nu va ramane fara un raspuns adecvat. „Pe 5 aprilie, autoritatile romane, sub un pretext…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 3% fata de ziua precedenta, precizeaza, duminica domineața, Poliția de Frontiera. „In data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre…

- Panica! De aici se vede ca nu suntem pregatiți duhovnicește. Ucenici de ai mei, buni, pe care ii știu de o viața, iși fac planuri sa fuga din țara numai sa nu stea in Romania ca vine razboiul. Fraților, nu conteaza unde te prinde moartea, conteaza cum te gasește moartea. Mai devreme sau mai tarziu […]…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat ca Romania are stocuri de ulei pana la noua recolta astfel incat sa nu apara dezechilibre. Adrian Chesnoiu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Hunedoara, ca la Ministerul Agriculturii sunt monitorizate zilnic stocurile de cereale,…

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…

- Mai multe sectoare de drum din Romania sunt inchise din cauza zapezii, luni dimineata, iar pe alte portiuni se circula cu dificultate. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, nin cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, sunt inchise circulației publice urmatoarele porțiuni de drumuri:…

- Spitalele incep sa se umple cu bolnavi de coronavirus. Trei dintre cele mai mari spitale din Romania, Matei Bals, Marius Nasta si Victor Babes, nu mai au niciun loc liber pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2. Explozia de cazuri de COVID-19 incepe sa puna presiune pe sistemului medical romanesc.…