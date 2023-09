Stiri pe aceeasi tema

- A fost inaugurata gradinița din satul Romanești, comuna Potlogi, preșcolarii au o gradinița moderna și dotata la standarde europene, dovada clara ca administrația locala de la Potlogi acorda o mare atenție sistemului educațional. Proiectul ” Inființare și dotare gradinița in comuna Potlogi, județ…

- A fost inaugurata astazi noua gradinița din satul Romanești, comuna Potlogi! Datorita unei investiții de aproximativ 3.200.000 de lei, cei mai mici locuitori ai satului vor incepe noul an școlar in Gradinița cu program normal ”Prichindel” cu 6 sali noi, dotate așa cum ar trebui sa fie toate instituțiile…

- Colegul nostru Chereji Cosmin, de la Secția de Pompieri Șimleu Silvaniei a devenit inger pazitor pentru 4 persoane implicate intr-un accident. Ieri dupa amiaza, la intoarcerea dintr-o misiune, in orasul Șomcuta Mare (județul Maramureș) acesta a observat un autoturism care a lovit un cap de pod și a…

- Una dintre cele mai moderne sali de sport din Salaj a fost inaugurata astazi la Jibou, in prezența primarului Dan Ghiurco, a viceprimarului Vlad Pașcalau, reprezentanților Primariei Jibou, mai multor oficialitați locale și județene. Investiția a depașit noua milioane de lei, a declarat primarul Dan…

- Un barbat din Salaj si-a ales un mod inedit de a-si face reclama si anume a pus o bucata de stanca personalizata pe o masina, care e buna acum la fier vechi. Este vorba despre Marius Tutovan, pietrarul care a realizat mai multe opere de arta dintre care putem aminti cornul de piatra de la Sinagoga din…

- Proiectul educațional ”Gradinița de vara - curcubeu in suflet de copil” a avut loc in perioada 26 iunie - 5 iulie, fiind derulat la Gradinița ”Iulia Hasdeu” Campina, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Aflat la a treia ediție, proiectul educațional a avut ca scop stimularea implicarii…

- Liderii AUR au fost prezenți astazi la Zalau pentru lansarea programului de guvernare al formațiunii politice. Președintele AUR – George Simion, președintele CNC AUR – Claudiu Tarziu, coordonatoarea AUR – Ramona-Ioana Bruynseels, coordonatorul Organizației AUR Salaj – Adrian Buda, europarlamentarul…

- Saptamana Verde: 15 școli premiate la concursurile „Nicio baterie la gunoi” și „GreenUp my School”, in cadrul programului de educație climatica Patrula de Reciclare. In total, 137 de echipe de preșcolari și elevi, coordonate de profesori voluntari, au participat, in perioada februarie – mai 2023, la…