- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a salutat decizia Romaniei de a infiinta Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC), exprimandu-si convingerea ca acesta "va aduce o contributie semnificativa" la aprofundarea dezbaterii si operationalizarii rezilientei la nivel de societate.…

- Inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), realizat la propunerea ministrului roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a desfașurat, luni, la ora 17.00.In alocuțiunea susținuta, Klaus Iohannis a declarat ca are „incredere ca acest proiect va aduce valoare adaugata in contextual geopolitic…

- Bucureștiul va gazdui astazi, incepand cu ora 17.00, ceremonia de inaugurare a sediului Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența, care elaboreaza strategii de raspuns in fața posibilelor riscuri și amenințari, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). La evenimentul organizat la București de…

- Inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), realizat la propunerea ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, are loc la ora 17.00, cand șeful statului va susține o alocuțiune, informeaza Administrația Prezidențiala . Vor susține discursuri și premierul Florin Cițu, ministrul de Externe,…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), va fi primit luni, 31 mai, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, intalnirea lui Mircea Geoana cu presedintele Klaus Iohannis va incepe la ora 18.00. Deocamdata…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg le-a transmis liderilor prezenți la Summitului Bucharest9, ca este un moment oportun pentru a consolida unitatea dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Stoltenberg a salutat prezența președintelui Joe Biden, despre care a spus ca demonstreaza „angajamentul…

- „Dragii mei iata ca scrisoarea mea catre seful NATO domnul Jens Stoltenberg referitoare la infractiunile lui Mircea Geoana , are si ecou international !Astfel eu am fost condamnat in locul lui Mircea Geoana actual secretar general adjunct NATO !”, a scris fostul parlamentar Cristian Rizea, pe pagina…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in pregatirea Summitului NATO din acest an si in contextul procesului de reflectie privind viitorul NATO (NATO 2030). Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…