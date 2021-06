Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a murit și alți conaționali au fost grav raniți, dupa ce o școala aflata in contrucție s-a prabușit, in orașul Anvers, relateaza presa din Belgia. Incidentul s-a produs, vineri, pe un șantier din cartierul Nieuw Zuid. In total, au murit doi oameni, noua sunt raniți, iar alți trei au fost dați…

- Un copil și-a pierdut viața, iar alți doi au fost raniți grav, intr-un accident de circulație care a avut loc, miercuri dimineața, in Dolj. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 6, in comuna Leu, din județul Dolj. Din primele informații, se pare ca șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Accidentul rutier a fost surprins de camera de bord a unui șofer. De vina este un singiur șofer care a venit cu viteza și a intrat violent intr-o mașina care staționa la semafor. Accidentul a scos la iveala ca atat șoferul vinovat cat și cel care aștepta regulamentar la semafor, erau bauți. Accidentul…

- Accident grav, miercuri dimineața, pe autostrada A1 București-Pitești. O persoana a murit, iar alta e grav ranita, dupa ce un camion a intrat in trei mașini oprite pe banda de urgența. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidental a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul…

- O tanara de 24 de ani a murit, iar doua persoane sunt in stare grava, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal, luni dimineața, la ieșire din Basarabi, in Constanța. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 3 intre localitațile…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua mașini s-au lovit intr-o intersecție din Constanța și au cazut intr-o groapa la care se efectueaza lucrari. Accidentul s-a produs in intersectia bulevardului Tomis cu Soveja, din municipiul Constanta. In zona, se efectueaza mai multe lucrari.…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 19 morti si peste 70 persoane ranite. Sefa guvernului regional, Claudia Sheinbaum a mers imediat la locul accidentului…

- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata și aproape 100 au fost raniți dupa ce un tren a deraiat, duminica dupa-amiaza, in apropiere de Cairo, Egipt, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii, scrie Agerpres. Accidentul feroviar s-a produs in zona Banha (Qalyubia), la nord de orașul Cairo. Opt vagoane…