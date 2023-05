VIDEO | Fotbalul viitorului. Uitați de Messi, el va fi idolul tribunelor! Google folosește inteligența artificiala pentru a-i invața pe roboți sa joace fotbal. Echipa de fotbal OP3 de la DeepMind a aplicat invațarea profunda pentru a antrena roboți umanoizi sa joace fotbal 1v1. Aceasta cercetare ar putea deschide porți catre aplicații mai practice ale invațarii prin consolidare in robotica. Roboții, pregatiți cu jocuri de fotbal sa […] The post VIDEO | Fotbalul viitorului. Uitați de Messi, el va fi idolul tribunelor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

