Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, atrage atenția ca finanțele țarii nu sunt tocmai intr-o situație fericitata și ca orice promisiune pe care premierul Florin Cițu o face primarilor ar putea adanci deficitul ”In analiza executiei la luna mai, transmisa premierului, evidențiam un necesar…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca rectificarea bugetara va fi prezentata in coalitie, dar ca decizia privind modul de alocare a fondurilor apartine Guvernului. "Vom prezenta, bineinteles, in coalitie, asa cum am prezentat si bugetul, anul trecut, in coalitie - este normal - sau alocarea bugetului…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, dupa o intalnire cu primarii de municipii, ca aceștia vor primi bani la rectificarea bugetara, insa alocarile nu vor fi facute pe criterii politice. „Se vor face in funcție de buget, acolo unde avem primari care știu sa foloseasca banii”, spune premierul, care…

- Premierul Florin Cițu va prelua interimatul la Ministerul Finanțelor și a spus ca s-au comis o serie de greșeli pe care dorește sa le indrepte. ”Eu voi prelua interimatul, pana la desemnarea unui nou ministru (...) In acest moment nu avem nicio propunere de ministru al Finanțelor. Am preluat…

- Candidatul la functia de deputat din partea Blocului electoral al Comunistilor si Socialistilor, Vasile Bolea, a anuntat, in cadrul unui briefing de presa, ca a solicitat organelor de resort sa verifice modul in care sunt utilizati banii publici de catre Primaria municipiului Cahul, transmite IPN.

- Modul in care sunt cheltuite cele peste 29 de miliarde de euro din PNRR va fi supravegheat de Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi, condusa de apropiati ai lui Liviu Dragnea, printre care se numara si fostul senator PSD Niculae Badalau. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea,…

- Premierul Florin Citu prezinta miercuri, incepand cu ora 16.00, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat Guvernul. Vor mai participa vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea. „Astazi aș vrea sa va anunț ca cei de…

- Premierul Florin Cițu a explicat joi, la revenirea de la Bruxelles, unde a discutat cu oficialii europeni despre planul Romaniei de accesare a fondurilor PNRR, care sunt garanțiile pe care le-a oferit. „Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre privind reforma, economia și modul in care PNRR…