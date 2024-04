Astazi se implinesc 113 ani de la nașterea marelui Emil Cioran, unul dintre cei mai importanți filosofi romani și scriitori ai secolului al XX-lea. A fost membru al Generatiei ʼ27, din care au facut parte si alti mari exilati romani, precum Mircea Eliade, Constantin Noica și Petre Țuțea. Cioran a intrat in mentalul colectiv printr-o opera puternic individualizata stilistic, de mare originalitate, scrisa in limba romana și in limba franceza, tradusa in principalele limbi de circulatie internationala. Copilaria Emil Cioran s-a nascut la data 8 aprilie 1911, in localitatea Rașinari, aflata la aproximativ…