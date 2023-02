Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa marti o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Citește și: Un bloc a crapat la Targu Jiu dupa cutremurul de 5,2…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, execute, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie Potrivit Ministerul Apararii Nationale, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa marti o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie, informeaza Ministerul Apararii Nationale.

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Doua persoane au murit dupa ce o aeronava de mici dimensiuni s-a prabușit in nordul Rusiei, a anunțat luni Ministerul pentru Situatii de Urgența, potrivit site-ului Meduza.io. Avionul de tip An-2 avea la bord doi membri ai echipajului și 10 pasageri cand s-a prabușit, la aproximativ 10 kilometri de…

- Doua tinere, care circulau cu o masina in zona Clisurii Dunarii, sunt cautate de autoritati dupa ce un prieten al acestora a sesizat la numarul de urgenta 112 ca ele nu au ajuns la destinatie, a informat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres. Tinerele…

- Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti, potrivit Agerpres. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…