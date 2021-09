Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Gomag a deschis inscrierile la un nou eveniment online, special organizat pentru antreprenorii din eCommerce.Black Friday SUMMIT este un eveniment ce va avea loc timp de 5 zile, in perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021.Zilnic, de la ora 9:00 AM, se vor desfasura cate 4 sesiuni…

- Acuzand Rusia de amestec in viitoarele alegeri pentru Congresul SUA, ce se vor desfașura in 2022, președintele Statelor Unite, Joe Biden, incearca sa gaseasca o justificare pentru un eventual eșec al Partidului Democrat, a declarat șeful Serviciului de Informații Externe (SVR), Serghei Narișkin,…

- Intr-un interviu acordat postului american Fox News, premierul ungar Viktor Orban constata ca a devenit ”oaia neagra” a UE, pentru ca se opune unei societati de tip ”post-crestin si post-national”. De asemenea, Orban considera o insulta la adresa poporului ungar includerea Ungariei de catre presedintele…

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump a anuntat ca da in judecata Facebook, Twitter si Google, precum si directorii lor executivi respectivi, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey si Sundar Pichai, relateaza CNBC, conform Mediafax.

- Mark Zuckerberg a sarbatorit Ziua Naționala a Statelor Unite alaturi de familia sa, la surf. Intr-un clip postat pe conturile sale de social media, CEO-ul Facebook apare pe o placa electrica, fluturand steagul Americii printre valuri, iar filmarea a atras și o serie de critici și ironii din partea internauților:…

- Donald Trump are in continuare susținatori fanatici, care sunt de parere ca fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) se va intoarce in curand la Casa Alba. Este vorba despre gruparile QAnon și MAGA, care promoveaza tot felul de idei fanteziste și conspiraționiste. Aceste doua entitați…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat joi sa anuleze legislatia Obamacare care, introdusa de fostul presedinte Barack Obama, a adaugat milioane de americani la 'plasa de siguranta' a sistemului de sanatate al tarii, relateaza AFP și CNN, potrivit Agrepres.Decizia Curtii Supreme,…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu s-a folosit duminica de ultimul discurs susținut în fața parlamentului pentru a promite o întoarcere rapida la putere și pentru a-i ataca pe succesorul sau și administrația președintelui american Joe Biden, relateaza Fox News.Netanyahu,…