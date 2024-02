Stiri pe aceeasi tema

- Patru din cinci influenceri de pe rețelele de socializare nu precizeaza faptul ca postarile comerciale pe care le fac reprezinta publicitate, așa cum prevede legislația europeana, arata un studiu al Uniunii Europene publicat miercuri și citat de Reuters. Libertatea a semnalat aceasta practica de mai…

- Un studiu realizat de Comisia Europeana asupra a 24 de țari, printre care se numara și Romania, dezvaluie ca nu mai puțin de 80% din influenceri nu marcheaza publicitatea pe pagina lor. Mai exact, nu se folosesc de uneltele pe care platformele de social media le pun la dispoziția lor pentru marcarea…

- Peste un milion de lei au platit partidele politice pentru promovarea pe rețelele de socializare in Bistrița-Nasaud, in perioada 2019-2024. Culmea, suma cea mai mica a fost investita in promovarea pe rețelele de socializare de AUR, doar 5.000 de lei. In perioada 2019 – 2024, toate partidele politice…

- Peste 100 de milioane de lei au fost cheltuiți in Romania in perioada 2019-2023 pentru reclame pe teme politice, electorale și sociale pe Facebook, Instagram, Google și Youtube, potrivit unor rapoarte publicate miercuri de think thank-ul Expert Forum (EFOR). Peste jumatate din banii cheltuiți pe publicitate…

- In primul trimestru al acestui an, aplicația TikTok depașea un milliard de dolari la capitolul cheltuieli ale consumatorilor. Pe locul al doilea, la mare distanța financiara, urma Honor of Kings, un joc video disponibil pe mobil care inregistra doar 570 de milioane de dolari in cheltuieli ale consumatorilor.…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe site-ul propriu un ghid de protejare si recuperare conturi social media, avand in vedere riscurile cibernetice la care sunt expuse acestea. „Ti-ai pierdut accesul la contul de social media si nu stii ce pasi trebuie sa urmezi pentru…

- Premierul va pleca intr-o vizita oficiala in SUA, unde se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și cu secretarul Apararii, Lloyd Austin. Duminica, 3 decembrie, Marcel Ciolacu va vizita Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, urmata de o recepție cu membri ai comunitații romanești…