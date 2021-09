Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi seara, ca este exclus ca partidul sau sa aiba vreo intelegere cu PSD si a reiterat ideea ca social- democratii il sustin pe premierul Florin Citu si PNL. „Toata aceasta criza teribila din Romania e una foarte simpla. Avem o coalitie, unul dintre…

- USR-PLUS ii acuza pe partenerii de coaliție din PNL ca iși forțeaza secretarii de stat din ministerele conduse de USR PLUS sa se prezinte la ședința de guvern din aceasta seara in locul miniștrilor, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri seara, transmis de USR PLUS, potrivit News. De asemenea,…

- Ministrul Sanatații din Kenya a afirmat, vineri, ca guvernul a suspendat toate intalnirile dintre persoane și adunarile publice pentru a incerca sa controleze boala Covid-19, a carui raspandire in țara o atribuie variantei mai infecțioase Delta, transmite Reuters.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat guvernul pe tema restricțiilor pentru persoanele nevaccinate, acuzându-l pe Klaus Iohannis ca împarte oamenii în rai și buni și amenințând ca va ține congresul partidului în fața la Cotroceni. ”Înțeleg ca…

- ”Dincolo de epitete de televizor, au avut loc discuții in aceasta saptamana la Ministerul Justiției, impreuna cu colegii din coaliție. Maine vom avea o noua ședința in care vom incerca sa vedem daca putem ajunge la un compromis prin care preocuparile fiecaruia dintre parteneri sa-și gaseasca materializarea…

- „Printre angajamentele luate prin Planul National de Redresare si Rezilienta pe zona aceasta vorbim de strategia pe naval, vorbim de strategie pe siguranta rutiera, vorbim de modalitatea de taxare pe transportul greu de marfuri si, de asemenea, vorbim de un obiectiv legat de descurajarea achizitionarii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu acuza ca votul la moțiunea simpla impotriva ministrului Ghinea, respinsa de plenul Camerei Deputaților, a fost fraudat. Ciolacu spune ca moțiunea ar fi trecut cu voturile parlamentarilor prezenți in sala, insa parlamentarii puterii au adunat și voturile online, astfel…

- „PSD a fost si ramane un partid al saraciei, un partid care crede ca o Romanie subdezvoltata poate sa ii asigure acea clientela politica cu care ne-a obisnuit si cu care a tinut Romania in subdezvoltare timp de 30 de ani. Am o veste si pentru domnul Ciolacu si pentru membrii PSD care il sustin – acest…