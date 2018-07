Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Borcea și-a vazut visul implinit, acela de a parasi inchisoarea! Luni, omul de afaceri a fost eliberat condiționat, dupa doua cereri anterioare care i-au fost respinse. Fostul acționar al lui Dinamo a fost așteptat, la poarta Penitenciarului, de o armata de jurnaliști, dar și de Valentina Pelinel.…

- Cristi Borcea a facut primele declarații dupa ce a fost eliberat din inchisoare, dupa aproape patru ani și jumatate petrecuți in spatele gratiilor. Cristian Borcea va fi din nou liber, dupa ce Tribunalul Ilfov a examinat cererea sa de eliberare condiționata a fostului finanțator al Clubului Dinamo.…

- DupE patru ani de zile petrecu:i in spatele gratiilor, Cristi Borcea este din nou un om liber. Fostul ac:ionar al Dinamo a pE"it in fa:a jurnali"tilor alEturi de iubita lui, Valentina Pelinel, unde a fEcut "i prima declara:ie.

- Cristi Borcea a fost azi eliberat condiționat. Acesta a ieșit din inchisoare. Fostul acționar al clubului Dinamo a declarat la ieșirea din inchisoare ca aceasta perioada a fost una extrem de grea și ca ar avea nevoie de niște ședințe la psihiatru.

- Se marita Valentina Pelinel cu Cristi Borcea in toamna? Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, se afla in arest inca din 2014, dupa ce a fost condamnat in “Dosarul Transferurilor”. Are de ispasit 7 ani si 6 luni dupa gratii. In luna februarie a acestui an, magistratii instantei supreme au…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …

- La niciun an de cand și-a facut operația de micșorare a stomacului Patrick Borcea, fiul cel mare al fostului șef de la Dinamo, pare un alt om. Tanarul a slabit 40 de kilograme și cu greu poate fi recunoscut de susținatorii familiei sale. Astazi, el s-a lansat in lumea afaceriștilor, iar Valentina Pelinel,…

- Cristi Borcea trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. Daca pana acum problemele au fost unele de ordin fizic, acum, Cristi Borcea se lupta cu cele de ordin psihic, fostul sef al lui Dinamo avand probleme serioase cu depresia.