Stiri pe aceeasi tema

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat al 135-lea sau gol in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in meciul pierdut de echipa sa, Manchester United, pe terenul formatiei Young Boys Berna (scor 1-2). Ronaldo, care a revenit in vara la United, dupa 12 ani, a egalat cu aceasta ocazie recordul…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat al 135-lea sau gol in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in meciul pierdut de echipa sa, Manchester United, pe terenul formatiei Young Boys Berna (scor 1-2). Ronaldo, care a revenit in vara la United, dupa 12 ani, a egalat cu aceasta ocazie recordul…

- Cristiano Ronaldo a revenit spectaculos la Manchester United. Fotbalistul portughez a marcat doua goluri in meciul cu Newcastle United jucat pe stadionul Old Trafford, iar „diavolii roșii” s-au impus cu 4-1.

- Echipa Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia RB Leipzig, rivala sa in lupta pentru titlu in sezonul trecut, intr-o partida contand pentru etapa a patra din Bundesliga, disputata sambata. Atacantul Robert Lewandowski a deschis…

- ​Cristiano Ronaldo a marcat la revenirea la Manchester United, atacantul punctând contra celor de la Newcastle. Meciul face parte din etapa cu numarul opt din Premier League și se joaca la aceasta ora (este 1-1 în prezent). Lusitanul a marcat în prelungirile primei reprize…

- Fotbalistul român Dennis Man a început cu dreptul noua stagiune din Serie B cu Parma. Cu gol înscris în partida contra lui Frosinone, jucatorul a fost laudat de presa locala.Man a evoluat pâna în minutul 86 pentru Parma și a marcat în minutul 52. Cu…

- Alexandru Chipciu (32 de ani) a marcat golul decisiv in meciul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj, caștigat de gazde cu 2-1. AICI, toate detaliile despre Borac Banja Luka - CFR Cluj Mijlocașul CFR-ului, introdus pe teren in minutul 66, la 2-0 pentru campioana Bosniei, a marcat golul care a adus calificarea…

- Dupa 2-0 cu Corona Brasov, FC Farul a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), cea de-a doua partida de pregatire din cadrul cantonamentului din Poiana Brasov, disputata in compania Rapidului Bucuresti. Feroviarii au deschis scorul in debutul intalnirii, prin Sefer, in minutul 6, cu un sut din interiorul…