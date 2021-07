Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz care efectua o cursa privata si ducea copii la scoala a fost implicat, joi dimineata, intr-un accident, in Aninoasa. Șoferul si un alt adult au murit, iar cinci minori sunt raniti usor, conform unor surse din IPJ Dambovita.

- Echipamente și ansambluri de joaca pentru copii in 7 locații din Alba Iulia: Unde vor fi amplasate și cat vor costa Echipamente și ansambluri de joaca pentru copii in 7 locații din Alba Iulia: Unde vor fi amplasate și cat vor costa Primaria municipiului Alba Iulia a lansat marți, 8 iunie, in Sistemul…

- Proiectul se numește “Cantecele literelor” și e facut cu Academia Micilor Artiști. Chiar de 1 iunie indragita solista Claudia Pavel a lansat un proiect interesant, ceva care nu s-a mai facut la noi in țara. Este vorba de “Cantecele literelor” cu Academia Micilor Artiști la care a lucrat cu 25 de copii…

- Cel puțin 22 de persoane au fost ucise, dintre care 13 au fost decapitate, de fanatici ai ISIS in Republica Democrata Congo. Printre victime se numara inclusiv femei și copii. Militanții din Forțele Democrate Aliate au atacat satenii din apropierea orașului Beni, in nord-estul țarii, marți, au anunțat…

- Pe Lucian Mitrea neatenția il costa! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe soțul Andreei Banica in parc alaturi de cei doi copii, iar dincolo de datoriile de data, acesta nu a neglijat nici afacerile. Impresarul artistei nu s-a desprins de telefonul mobil și a fost la un pas de accident chiar la locul…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Sectiei 1 Rurala Constanta au fost sesizati, duminica, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, intr-un parc din localitatea Valu lui Traian, fiul sau, de 10 ani, ar fi fost agresat fizic de catre…

- Dezvaluiri bomba despre barbatul misterios alaturi de care a fost surprinsa Cristina Spatar, de catre paparazzii Spynews.ro Potrivit surselor noastre, afaceristul este din Bacau și nu se „impaca” prea bine cu legea. Ba mai mult, barbatul ar fi casatorit și are doi copii minori.

- Florentina Lucica Rascol are 33 de ani, este mama a 6 copii, cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani, si a fost condamnata la aproape sase ani de inchisoare cu executare. Ea a fost ridicata de politisti din gospodaria sa, care se afla in comuna Ciprian Porumbescu, din judetul Suceava.