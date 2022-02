Stiri pe aceeasi tema

- Importanța coletarii selective a deșeurilor a fost evidențiata de primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, in cadrul conferinței de presa susținuta astazi, 19 ianuarie, pe strada Belșugului. Edilul a subliniat ca introducerea deșeurilor colectate selectiv in circuitul de reciclare va diminua…

- Primarul din Targu Mureș a prezentat cateva raspunsuri la intrebari generale adresate de mureseni cu privire la colectarea selectiva a deseurilor: Unde vor fi duse deșeurile dupa colectare selectiva? Unde vor fi reciclate? Deșeurile colectate separat sunt gestionate de catre compania contractata care…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Executare lucrari de construcții – Instalații pentru creșterea siguranței pacienților in structuri spitalicești publice care utilizeaza fluide medicale",…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a anunțat joi, 23 decembrie, demararea colectarii selective a deșeurilor menajere in localitate. "Dragi sangeorzeni, verificați porțile! Am inceput distribuirea sacilor colorați pentru colectarea selectiva a deșeurilor! Cei trei saci…

- Vineri, 17 decembrie, de la ora 18.00, sala “Gheorghe Barițiu” din Turda va fi gazda partidei dintre AHC Potaissa și CS Minaur Baia Mare, joc restant din cadrul etapei a 12-a din Liga Zimbrilor. Partida va fi arbitrata de Adrian Nacu și Adrian Rucoi din Targu Mureș, in timp ce observator FRH va fi Gheorghe…

- In perioada 11-12 decembrie a.c., politistii din Mures au desfasurat o actiune pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice, in Targu Mures si Cristesti. Au fost intocmite trei dosare penale pentru nerespectarea prevederilor Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive,…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș va organiza evenimentul „Tricolorul Romaniei in lumea vie", aflat la cea de-a X-a ediție. Programul cuprinde: – Conferința de comunicari științifice ale elevilor clasei a IX-a C de la Colegiul Național…

- Succesul terapeutic in cazul unui pacient aflat in stare grava depinde in cea mai mare parte de intervenția medicala rapida a unui personal medical experimentat. Acest lucru presupune ca pacientul sa ajunga in timp util sa primasca ingrijirea necesara. Comunicarea defectuoasa și distanța mare de parcurs…