- Un numar de 40 de dirijori, ramasi din cei 246 inscrisi in etapa eliminatorie, se intrec, in aceasta saptamana, in cadrul editiei a doua a Concursului International de Dirijat "Erich Bergel", organizat de Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures, Associazione Artes (Italia) si Asociatia Kult Mind,…

- Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu" din Targu Mureș a gazduit joi, 4 aprilie, de la ora 14.30, festivitatea de premiere a elevilor participanți la Ediția a VIII-a a Concursului Județean de Limba engleza – F.A.S.T. English, Targu Mureș.Felicitari elevilor Școlii Gimnaziale "Ioan Vladuțiu" din Luduș…

- Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures, Associazione Artes (Italia) si Asociatia Kutl Mind, in parteneriat cu Consiliul Judetean Mures, organizeaza la Targu Mures editia a doua a Concursului International de Dirijat "Erich Bergel". Manifestarea se adreseaza dirijorilor nascuti dupa data de de…

- In anul 2020, cand coronavirusul a lovit violent Italia si era complet necunoscut in lume, Maria Casoni, o asistenta medicala de la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu Mures, s-a oferit voluntar pentru a lupta, alaturi de o echipa medicala romaneasca, impotriva COVID-19, dupa activarea Mecanismului…

- Cea de-a 28-a ediție a Festivalului Filmului Francez va avea loc in perioada 28-31 martie in Sala multimedia a Muzeului Județean Mureș- Secția de Istorie, evenimentul fiind organizat, la nivel local, de Muzeul Județean Mureș, in colaborare cu Consiliul Județean Mureș, la inițiativa Institutlui Cultura…

- Consiliul Judetean Mures a anuntat, azi, ca verifica sesizarea primita din partea primarului din Targu Mures, Soos Zoltan, potrivit careia elevilor unei scoli din municipiu le-ar fi fost distribuite cornuri mucegaite, in cadrul programului "Laptele si cornul". Primarul Soos Zoltan a anunțat intr-o postare…

- Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures incheie luna februarie cu un concert festiv al Titanului Muzicii: Ludwig Van Beethoven-artistul care a primit in dar harul de a crea muzica dar a trait si crunta suferinta de a-si auzi, ani la rand, creatiile doar in propria sa imaginatie sonora. In seara…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, duminica, 14 ianuarie 2024, in ziua inainte-comemorarii marelui poet național Mihai Eminescu, in biserica „Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Targu Mureș, a avut loc premierea participanților la concursul județean…