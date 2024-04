Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de dirijori, ramasi din cei 246 inscrisi in etapa eliminatorie, se intrec, in aceasta saptamana, in cadrul editiei a doua a Concursului International de Dirijat "Erich Bergel", organizat de Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures, Associazione Artes (Italia) si Asociatia Kult Mind,…

- The State Philharmonic Orchestra of Targu Mures, Associazione Artes (Italy) and the Kutl Mind Association, in partnership with the Mures County Council, are organising the second edition of the "Erich Bergel" International Conducting Competition in Targu Mures, which is addressed to conductors born…

- Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures, Associazione Artes (Italia) si Asociatia Kutl Mind, in parteneriat cu Consiliul Judetean Mures, organizeaza la Targu Mures editia a doua a Concursului International de Dirijat "Erich Bergel". Manifestarea se adreseaza dirijorilor nascuti dupa data de de…

- Adunarea Generala a UDMR Targu Mureș a stabilit joi, 21 martie, numele celor patru reprezentanți ai organizației care vor ocupa locuri eligibile pe lista de candidați pentru Consiliul Județean Mureș, la alegerile locale care vor avea loc in luna iunie 2024. "Din perspectiva candidaților organizației…

- In anul 2020, cand coronavirusul a lovit violent Italia si era complet necunoscut in lume, Maria Casoni, o asistenta medicala de la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu Mures, s-a oferit voluntar pentru a lupta, alaturi de o echipa medicala romaneasca, impotriva COVID-19, dupa activarea Mecanismului…

- Consiliul Judetean Mures a anuntat, azi, ca verifica sesizarea primita din partea primarului din Targu Mures, Soos Zoltan, potrivit careia elevilor unei scoli din municipiu le-ar fi fost distribuite cornuri mucegaite, in cadrul programului "Laptele si cornul". Primarul Soos Zoltan a anunțat intr-o postare…

- Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures incheie luna februarie cu un concert festiv al Titanului Muzicii: Ludwig Van Beethoven-artistul care a primit in dar harul de a crea muzica dar a trait si crunta suferinta de a-si auzi, ani la rand, creatiile doar in propria sa imaginatie sonora. In seara…

- Consiliul Județean Mureș și Muzeul Județean Mureș anunța finalizarea proiectului „Reabilitarea Palatului Culturii din Targu Mureș" și organizeaza, cu acest prilej, un eveniment inaugural care va avea loc joi, 29 februarie, incepand cu ora 19:00 in Sala Mare a Palatului Culturii. „Aceasta inaugurare…