Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, se plange ca nu poate lua deciziile pe care si le doreste in mod rapid, din cauza... legii. Referindu-se la problemele lasate in urma de PSD, Armand a mentionat si faptul ca e nevoie de voturi (in Consiliul Local, n.r.) pentru orice investitie.

"N-au finantat, au lasat o birocratie extrordinara, trebuie nu stiu cate voturi pentru a face o mica investitie. Incercam in doua luni sa eliminam birocratia, sa indreptam lucrurile, sa respectam legea, discutam planuri de investitii", a afirmat Clotilde Armand, intr-un dialog cu Vlad Voiculescu, inregistrat…