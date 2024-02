USR Bucuresti va propune o hotarare de Consiliu General prin care strada Tuberozelor din Sectorul 1, pe care se afla sectia consulara a Ambasadei Rusiei, sa fie redenumita Aleksei Navalnii. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, USR Bucuresti subliniaza ca aceasta initiativa reprezinta un pas important in sprijinul valorilor democratice si al drepturilor omului, reafirmand legaturile de solidaritate cu cei care lupta pentru libertate si justitie in intreaga lume. ”Redenumirea strazii pe care isi are sediul consulatul Rusiei in „Strada Aleksei Navalnii” nu este doar un gest simbolic. Este un mesaj…