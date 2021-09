Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, a declarat, marti, ca Romania trebuie sa adere la Spatiul Schengen deoarece a demonstrat ca este o tara serioasa in ceea ce priveste protejarea frontierelor, iar extinderea si reformarea acestuia va fi unul din subiectele presedintiei franceze a Consiliului Uniunii Europene ce va incepe in ianuarie 2022. "In ceea ce priveste Schengen, stiu ca vorbim de un punct sensibil si important pentru Romania, de mai multi ani, pentru ca, de aproape de un deceniu, Romania asteapta aderarea la Schengen. Trebuie sa adere. Nu stiu sa va spun…