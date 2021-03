VIDEO Cîţu: Reforma în sectorul public începe prin stoparea creşterii anvelopei salariale Premierul Florin Citu a declarat ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, masura care ar urma sa fie decisa si pentru anul viitor, dar mai are ca si componente digitalizarea si restructurarea companiilor de stat cu probleme. "Este adevarat, si de aceea am luat aceste masuri anul acesta, o masura nepopulara de a mentine anvelopa salariala la nivelul anului trecut, iar anvelopa salariala ramane si anul viitor, creste foarte putin, la acelasi nivel. Reforma asa incepe, prin stoparea cresterii anvelopei salariale si fortand reforma in interiorul sistemului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

