Romania este un loc unde merita sa investesti, iar Franta - un partener economic important pentru tara noastra, a afirmat, miercuri, premierul Florin Citu, la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale a Frantei. "Aceasta pandemie ne-a pus in fata unei realitati - aceea ca nimeni nu e in siguranta pana nu suntem toti in siguranta. Revenirea a normalitate va insemna si este strans legata de redresarea economica. Invingerea pandemiei prin vaccinare ramane cea mai buna cale de urmat pentru economiile si societatile noastre. Franta este un partener economic important pentru noi, iar Romania este…