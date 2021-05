(VIDEO) Cîţu: Din acest weekend ne putem vaccina anti-COVID doar cu buletinul Cei care doresc sa se vaccineze anti-COVID pot, incepand din acest weeekend, sa se prezinte doar cu buletinul si fara programare, a declarat, miercuri, premierul Florin Citu. „De vineri, din acest weekend, putem sa ne vaccinam oriunde in centrele Pfizer si Moderna doar cu buletinul, fara niciun fel de programare. Astazi a fost problema cu prea multe persoane care au incercat in acelasi timp, vreo 40.000 de persoane. Este o platforma pe care am facut-o anul acesta, nu este perfecta. Imi cer scuze pentru cei care au avut de asteptat”, a afirmat prim-ministrul, dupa sedinta de Guvern. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

