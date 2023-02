Schimb dur de replici astazi intre Lucian Bode și Catalin Drula, cu ocazia dezbaterii motiunii simple depusa impotriva ministrului de interne de catre parlamentarii USR si Forta Dreptei. Bode l-a numit pe Drula pui de securist, iar președintele USR, la randul sau, a menționat ca este o rușine sa fie ministru de interne. Ministrul de […] The post VIDEO. Circ in Parlament la dezbaterea moțiunii impotriva ministrului de interne. ”Moment de reculegere”, ”pui de securist” și ”doctorat fake” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .