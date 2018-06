Stiri pe aceeasi tema

- NASA continua cautarile pentru viața extraterestra. Subiectul a fascinat generații intregi de cercetatori, iar oamenii de știința cauta constant metode și tehnici noi de a duce mai departe aceasta lupta pentru cunoaștere. Ultima misiune a Agenției merge un pas mai departe.

- Ionuț Iftimoaie a vorbit despre planurile lui. Sportivul vrea sa iși concentreze atenția asupra familiei și asupra scenariului pentru filmul sau, ce va fi gata peste ceva timp. „Eu vreau sa fiu langa ai mei, astfel incat sa pot sa-i susțin. Dupa care, daca o sa devina din ceea ce fac ei (n.r. mai mult),…

- Calin Geambașu a vorbit despre relația tatalui sau cu Doina Spataru. Artistul a facut dezvaluiri neașteptate in cadrul unui interviu pentru Antena 3. Acesta și-a confruntat parintele, insa nu a primit un raspuns concret. Calin spune ca are in posesie niște inregistrari, care vor dovedi adevarul despre…

- Betty Salam, fiica binecunoscutului cantareț de manele Florin Slama, a vorbit despre sarcina la o emisiune de televiziune. Fiica lui Florin Salam, Betty, are o relație cu un tanar care se numește Catalin Vișanescu . Betty Salam urmeaza sa devina mamica pentru prima oara , ea fiind insarcinata in patru…

- Daniel Dragomir, fost colonel SRI, reactioneaza dupa audierea lui Florian Coldea din Comisia SRI si il acuza pe fostul adjunct al Serviciului ca minte si ca evita sa spuna de adevaratii tradatori, atragandu-i atentia ca poate dezvalui cum au fost cazurile de terorism din Timisoara si...

- Ramona, poreclita "Diamantul roz", a revenit in sanul familiei, unde s-a vorbit chiar de un eventual divorț, scrie cancan.ro. Doar ca ei nici prin gand nu-i trece sa faca pasul. "Daca dau divorț, va anunț! Nu trebuie sa ma cautați voi! Sunt acasa, sunt sanatoasa, sunt bine! Nu mai vreau sa dau explicații…