- Amestecul de ceata si fum a oferit acestui oras o atmosfera suprarealista, ca si cum Soarele nu ar fi reusit sa rasara in timpul zilei. Circuland pe strazile din San Francisco in jurul orei pranzului - cu farurile aprinse - locuitorii orasului puteau fi vazuti prin ferestre in timp ce lucrau la laptopuri…

- Locuitorii din orasul San Francisco si din alte regiuni de pe coasta vestica a Statelor Unite s-au trezit miercuri sub un cer portocaliu-inchis, demn de o scena de Apocalipsa din filmele SF, din cauza fumului generat de incendiile de vegetatie care continua sa devasteze statul american California,…

- Aproape 240.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor de vegetatie care devasteaza statul american California, ale carui autoritati au primit in ultimele ore ajutoare importante constand in detasamente de pompieri si sprijin material, inainte de posibila aparitie a unei noi serii de furtuni,…

- Joseph DeAngelo, supranumit ”The Golden State killer” și care a terorizat California în anii 1970 și 1980, a pledat luni ”vinovat” pentru 13 crime și zeci de violuri, precum și alte crime în fața unui tribunal din Sacramento, relateaza AFP. În cadrul unui…

- Totodata, cel putin 125.435 de decese au fost atribuite virusului care cauzeaza COVID-19 in Statele Unite, numarul victimelor fiind mai mare decat in oricare alta tara. Cresterea numarului de cazuri de infectare este notabila in aceasta perioada in special in statele din sudul si vestul Statelor Unite,…