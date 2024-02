Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a castigat sambata detasat si fara surprize primul sau test electoral in cautarea celui de-al al doilea mandat la Casa Alba, in cursul primarelor democrate din Carolina de Sud, potrivit proiectiilor televiziunilor americane, scrie AFP. Joe Biden, care se bazeaza pe un important…

- Donald Trump nu ar fi vrut doar sa castige in New Hampshire, ci isi dorea sa o invinga pe Nikki Haley atat de categoric, incat singura sa rivala in cursa pentru obtinerea nominalizarii republicane pentru Casa Alba sa renunte inainte de urmatoarea competitie disputata, cea din Carolina de Sud, care va…

- Fostul presedinte conduce in sondaje de mai bine de un an, dar competitia din Iowa a fost considerata ca fiind cea mai clara perspectiva de pana acum pentru a vedea daca isi poate transforma avantajul intr-o revenire uimitoare la Casa Alba.In cele din urma, marile retele americane au avut nevoie de…

- Autoritatile au arestat luni o persoana in apropiere de Casa Alba, dupa ce acest suspect si-a izbit vehiculul de gardul cladirii, a anuntat Serviciul Secret, care protejeaza personalitati de rang inalt ale statului american, transmite AFP. „Cu putin inainte de ora 18:00 (23:00 GMT), un vehicul a intrat…

- Cu o zi inainte de implinirea a trei ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, Joe Biden a ținut primul sau discurs de campanie din 2024, in care l-a descris pe Donald Trump, care are șanse mari sa fie candidatul republican la prezidențialele din acest an, ca fiind o amenințare…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat, vineri, sa se pronunțe in privința culpabilitații fostului președinte Donald Trump fața de tentativele de a rasturna și falsifica rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, dandu-i candidatului republican un avantaj nesperat in lupta sa cu justiția americana…

- Joe Biden, un democrat in varsta de 81 de ani, continua sa fie afectat de indoielile alegatorilor cu privire la soliditatea economiei, precum si de preocuparile legate de securitatea frontierei dintre SUA si Mexic si de ingrijorarile legate de criminalitate.Fostul presedinte republican Donald Trump,…

- Presedintele Joe Biden si-a sarbatorit partial cea de-a 81-a aniversare cu gratierea a doi curcani norocosi numiti Liberty si Bell, o traditie anuala de la Casa Alba. Cei doi provin din Willmar, Minnesota, si au avut parte de o primire speciala la Hotelul Willard din Washington, D.C., inainte de ceremonia…