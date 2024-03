Stiri pe aceeasi tema

- Programul National pentru Internationalizare Universitara "Study in Romania" va deveni un instrument puternic de sustinere si dezvoltare a parteneriatelor universitare cu institutii educationale din Statele Unite ale Americii, a afirmat ministrul Educatiei, Ligia Deca.Ministrul Educatiei a avut marti…

Liceenii romani se pot preinscrie la Programul FLEX finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, anunța Ambasada SUA in Romania, ....

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris a indemnat duminica la o „incetare imediata a focului” pentru „cel putin sase saptamani” in Fasia Gaza, transmite AFP. „Avand in vedere amploarea suferintelor din Gaza, trebuie sa existe o incetare imediata a focului pentru cel putin urmatoarele sase saptamani, care…

- Un viscol puternic loveste parti din California si Nevada, in vestul Statelor Unite. Furtuna de zapada a dus la inchiderea principalelor drumuri, a inchis statiuni de schi si a lasat zeci de mii de locuinte fara electricitate, scrie BBC, citat de news.ro. Viscolul a fost deosebit de puternic in regiunea…

- Nucile pecan au devenit foarte populare in ultimii ani și la noi, avand un gust bland și placut, dar și o mulțime de nutrienți esențiali, foarte valoroși pentru sanatate. Cu toate acestea, ca majoritatea nucilor și nucile pecan au un conținut ridicat de calorii. Descopera mai multe despre minunatele…

- "Uitati-va la dinamica razboiului din Ucraina si a interesului din ce in ce mai crescand a Federatiei Ruse macar politic sa gestioneze Transnistria si sunt ferm convins ca stiti la fel de bine ca si mine ce va urma. Avem o obligatie morala fata de romanii nostri din Republica Moldova si va trebui cumva…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, a declarat, intr-un interviu, ca intre SUA si Romania exista un parteneriat si o prietenie in beneficiul ambelor tari, dand doua exemple din propria familie pentru faptul ca partea americana beneficiaza, la randul ei, de experienta unor romani.Intrebata,…