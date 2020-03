VIDEO Cel puţin 10 morți în urma prăbușirii hotelului-carantină din China Cel putin zece oameni au murit în urma prabușirii hotelului din orasul chinez Quanzhou (provincia Fujian, sud-estul țarii), care era folosit pentru izolarea în carantina a celor suspecți de infecție cu coronavirus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de agentia de presa chineza Xinhua.

Patruzeci si trei de oameni au fost scosi pâna acum din ruine, unii dintre ei fiind însa deja decedați. Douazeci si opt de persoane se mai aflau sub darâmaturi duminica la orele locale 11:30.

Hotelul Xinjia, cu sase etaje, subsol si 66 de camere, s-a prabusit sâmbata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si patru de persoane au fost salvate din hotelul prabusit sambata, la Quanzhou, in provincia chineza Fujihan, a anuntat CCTV Asia Pacific, care prezinta imagini cu actiunile de salvare a celor prinsi sub daramaturi.

- Patruzeci si patru de persoane au fost salvate din hotelul prabusit sambata, la Quanzhou, in provincia chineza Fujihan, a anuntat CCTV Asia Pacific, care prezinta imagini cu actiunile de salvare a celor prinsi sub daramaturi.

- Aproximativ 70 de persoane se afla, sambata, sub daramaturi, dupa ce un hotel s-a prabusit in orasul Quanzhou, din provincia chineza Fujihan, relateaza AFP. Hotelul, cu o capacitate de 80 de camere, fusese transformat recent in loc de carantina pentru persoanele care au intrat in contact cu…

- Aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub darâmaturi dupa ce un hotel din orasul chinez Quanzhou (provincia Fujian, sud-estul țarii), care era folosit pentru izolarea în carantina a celor infectați cu coronavirus, s-a prabușit sâmbata, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters.Informația…

- Bucharest general mayor Gabriela Firea announced on Tuesday that she called on President Klaus Iohannis to have the pollution situation in Bucharest analysed at a meeting of the Supreme Council of National Defence (CSAT). "I have already sent an address to the President of Romania and to the CSAT,…

- Un selfie cu un fan este, cel mai probabil, ultima fotografie in care Kobe Bryant a aparut, inainte de tragedia intamplata pe 26 ianuarie 2020. 13yo Brady Smigiel took these selfies @MambaSportsHQ on Saturday. Brady says as #KobeBryant was leaving the training facility, he promised to take a picture…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…

- Musician Dan Andrei Aldea has died, the songwriter and folk singer Nicu Alifantis wrote Sunday on his Facebook page. "Great musician Dan Andrei Aldea has left us! Have a smooth way to the stars, Good Man (Om Bun)!" Nicu Alifantis said.Born on 9 March 1950, in Bucharest, Dan Andrei Aldea…