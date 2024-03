„Multe mame au fost găsite moarte ţinându-şi copiii în brațe”. Noi detalii despre atacul terorist de la Moscova Peste 100 de oameni au fost uciși in atacul armat urmat de un incendiu la o sala de concerte de la periferia Moscovei. O parte dintre ei au fost impușcați mortal, in vreme ce alții au murit in incendiul uriaș care a izbucnit in complex, relateaza Reuters.Oamenii au incercat cu disperare sa iasa din sala de concerte Crocus City Hall in momentul atacului. Baza, un canal de stiri care susține ca are contacte bune in cadrul serviciilor de securitate ruse si al fortelor de ordine, a relatat ca 28 de persoane au fost gasite moarte intr-o toaleta, iar 14 pe o scara.„Multe mame au fost gasite moarte imbrațișandu-și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

