- Anastasiia Gubanova, sportiva nascuta in Rusia, dar care reprezinta Georgia, a devenit noua campioana europeana la patinaj artistic, invingand favorita competiției, belgianca Loena Hendrickx.

In absenta patinatoarelor din Rusia, Anastasiia Gubanova (Georgia) a devenit campioana europeana la patinaj artistic, impunandu-se in fata favoritei, belgianca Loena Hendrickx, sambata, la Espoo (Finlanda), scrie agerpres.ro.

Gilles Beyer, antrenorul acuzat de viol de multipla campioana la patinaj artistic Sarah Abitbol, a incetat din viata, joi, la varsta de 66 de ani, informeaza L'Equipe.

- Spectacolul de gala “Dulcea și tandra mea toamna” desfașurat marți, 22 noiembrie 2022, pe scena Teatrului Municipal Maior Gh Pastia Focșani, a adus in fața publicului pe unul dintre cei mai apreciați compozitori din lume! Intrat in patrimoniul UNESCO datorita uneia dintre cele mai frumoase patru creatii…

- Campioana olimpica en titre, Franta, a invins selectionata Muntenegrului cu scorul de 27-19 (12-9), duminica, la Skopje, intr-un meci din a doua grupa principala a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța news.ro. …

- AVANGARDA, CU IONUȚ VULPESCU. INVITAT: COMPOZITORUL ȘI ACADEMICIANUL EUGEN DOGA Despre genialitate, pasiuni, talent chinuitor și egoism in cariera artistica. Eugen Doga, bilanț la 85 de ani, despre o tinerețe neincheiata și momentele potrivite ale vocației A compus „Dulcea și tandra mea fiara”, una…

- Los Angeles FC a devenit campioana in premiera in MLS, caștigand dramatic finala cu Philadephia Union, 3-3 dupa 120 de minute și 3-0 la penalty-uri. Cu jucatori precum Gareth Bale, Giorgio Chellini, Carlos Vela sau Cristian Tello, Los Angeles FC a caștigat prima daca campionatul in Statele Unite ale…