- Un cutremur cu magnitudinea 7 pe scara Richter s-a produs marti seara la orele 20.47 (miercuri, 01.47 GMT) in sud-estul Mexicului, a indicat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), un centru american avertizand in legatura cu riscul de tsunami, transmit SFP si Reuters. Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs miercuri la ora locala 12:31 in judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul coastelor insulei grecesti Tilos, din arhipelagul Dodecanezelor situat in Marea Egee, fara ca deocamdata sa exista informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Institutul Geodinamic al Observatorului…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs luni in largul Indoneziei, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de circa 13 kilometri, a precizat EMSC. Institutul american de geofizica (USGS), citat de agentia Xinhua, a localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit vineri coasta de nord a Peru, fara a provoca victime sau pagube, au anuntat autoritatile, conform France Presse.Seismul a fost inregistrat la ora 12:10 p.m.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a provocat vineri panica in Bingol, in estul Turciei, fara a se semnala victime sau pagube provocate de seism in acest oras cu 160.000 de locuitori, informeaza EFE. Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea…

- Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea municipalitatii Kigi, provincia Bingol, potrivit datelor agentiei turce de gestionare a dezastrelor AFAD. Miscarea seismica a fost resimtita si in provincii invecinate, precum Elazig sau Erzincan. Intrucat epicentrul este…