VIDEO. Atac cu bombă asupra unuia dintre cei mai importanți colonei ai lui Putin Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți colonei ai lui […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți…

- Europa s-a confruntat, joi, cu perspectiva unui dezastru radioactiv atunci cand centrala Zaporojie controlata de Rusia a fost deconectata de la rețeaua electrica ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Astazi, pentru prima data in istorie, centrala nucleara de la Zaporojie s-a oprit.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta Ucraina. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…

- Rachetele rusești au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat portul comercial maritim Odesa cu rachete de croaziera Kalibr; 2 rachete au fost doborate de forțele de aparare aeriana; 2 au lovit infrastructura portului”,…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Ce știri mai ruleaza pe televiziunile rusești? Potrivit Agenției Nexta, o televiziune din Rusia susține ca forțele ISIS lupta pentru Ucraina, iar propagandistul Semyon Pegov, cel mai cunoscut blogger rus, a precizat ca, in Ucraina a vazut steagul AL-Qaeda langa steagul Azov. Cu alte cuvinte, in timp…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…