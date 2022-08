Stiri pe aceeasi tema

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu lansatorul de rachete incendiare, cea mai distrugatoare arma a Rusiei, care bombardeaza satul Peski in regiunea Donețk. Convenția de la Geneva interzice utilizarea armelor termobarice in apropierea…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Un incendiu de proporții a avut loc la un depozit de produse petroliere din districtul Budyonnovsky din Donețk, bombardat anterior de Ucraina, relateaza un reporter TASS aflat la fața locului. Flacarile, inalte de zeci de metri, se vad in mai multe districte din Donețk, deoarece ard rezervoare de combustibil,…

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra, fiind afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram, transmite EFE. Reuters informeaza ca atacul…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Russia is committing a war crime by blocking the export of millions of tonnes of Ukrainian grain, the European Union’s foreign policy chief said on Monday as EU foreign ministers met to discuss ways to free up the crop amid a global food crisis, according to Reuters. Ukraine is one of the top wheat…

- Presa ucraineana a fost dat publicitații un videoclip de pe telefonul unui militar rus ucis, in care se poate vedea cum trec ruții granița Ucrainei. Imaginile arata cum trupele rusești forțeaza frontiera cu Ucraina, fara a fi oprite. Ukrainian media published a video from the phone of the slain occupier,…