- Un tanar care a facut dezvaluiri in fata camerei pentru o ancheta realizata de Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIJM) despre schemele unui executor judecatoresc, a fost gasit miercuri seara strangulat in padurea de la Durlesti. Tanarul se numea Dan Tomas, iar la 2 aprilie urma sa implineasca…

- Intr-o seara de la sfarsitul lunii decembrie, in timp ce locuitorii Moscovei se plimbau pe strazile luminate ale orasului in asteptarea sarbatorilor de sfarsit de an, un grup de vechi prieteni s-au adunat la cina in apartamentul unui oficial de stat cu rang inalt. Unii dintre invitatii prezenti,…

- Cardinalul Karol Wojtyla era la curent cu cazuri de pedofilie in Biserica Catolica poloneza inainte de a fi ales papa Ioan Paul al II-lea in 1978, potrivit unei anchete jurnalistice prezentate duminica, cu marturii in sprijin, de televiziunea privata poloneza TVN, transmite AFP, citat de Agerpres.…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au dispus reținerea a doua persoane, banuite ca ar incendiat un autovehicul la inceputul acestei luni, in municipiul Brașov. Astfel, la data de 21.02.2023, polițiștii au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara la adresa…

- A. Pacuraru: Știați despre calitatea proasta a maștilor L. Orban: Daca știam, nu aș fi aprobat. Am fost invitat de ministrul Economiei de la acea vreme (V. Popescu – N.R.). Eu am fost invitat la lansarea producției și am onorat invitația.Utilajele au funcționat, in prezența mea. De exemplu, eu nu am…

- Alex Pițurca a fost filmat in prezența cumnatului lui și a șoferului, iar in imaginile surprinse se vede cum cei trei sunt agitați și discuta minute in șir. In acele momente, Victor Pițurca se afla la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Poliției.Cu doar o zi in urma, Alex Pițurca a petrecut…

- Fostul selectioner al Nationalei de Fotbal Victor Piturca a fost retinut de procurorii anticoruptie, potrivit unor surse judiciare, citate de redactorul RRA Diana Surdu. Ancheta DNA ar viza mastile neconforme livrate in spitalele Ministerului Apararii Nationale in timpul pandemiei de Covid-19. In acelasi…