Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirea momentului despre Simona Halep! Ruptura totala este evidenta. Americanii vin cu un verdict dur. Simona Halep a revenit in tenis dupa ce a desfiintat la TAS suspendarea de 4 ani pentru dopaj.Vezi AICI scandalul urias in care este implicata Simona Halep...

- Simona Halep a caștigat procesul la TAS și va putea reveni pe teren. Toni Iuruc, fostul ei soț, a avut o prima reacție dupa ce tenismenei i-a fost redusa pedeapsa de la 4 luni la 9 luni. Ce a declarat afaceristul! Reacția lui Toni Iuruc dupa ce Simona Halep a scapat de suspendare Simona Halep […] The…

- Verdictul din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) in speța Simonei Halep (32 de ani), fosta lidera WTA, ar putea veni intre sfarșitul lunii martie și inceputul lunii aprilie. Daca informația publicata de Tennis World USA va fi confirmata, iar Simona Halep va fi achitata, sportiva romana va…

- ​Simona Halep ataca decizia ITIA de suspendare de patru ani pentru dopaj la TAS. Audierile de la Lausanne se intind pe urmatoarele trei zile, iar fosta lidera WTA spera intr-o reducere a pedepsei. Audierea Simonei Halep se va desfasura cu usile inchise. Pe 12 decembrie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv…

- Simona Halep se afla intr-o situație dificila! Cu puțin timp in urma, americanii au transmis un mesaj despre jucatoarea noastra de tenis, inaintea procesului de la TAS. Iata ce au scris cei din presa internaționala in cazul romancei care, in aceste momente, asteapta verdictul de la Tribunalul de la…

- Nedreptatea uriasa care i se face Simonei Halep! Dezvaluirile care arunca in aer pur si simplu cazul de dopaj.Simona Halep isi cauta dreptatea la TAS, dupa ce a fost suspendata 4 ani de catre acuzatorii de la ITIA. Vezi AICI nedreptatea uriasa care i s-a facut Simonei Halep in cazul de dopaj...…

- S-a aflat cand revine Simona Halep in tenis. Americanii au dat cartile pe fata in scandalul de dopaj in care este implicata romanca.Simona Halep a incasat 4 ani de suspendare, dupa ce a fost gasita vinovata in cazul de dopaj din 2022. Vezi AICI cand va reveni Simona Halep pe teren...

- Mai puțin de o luna și Simona Halep va afla rezultatul TAS. Este știut faptul ca sportiva este nerabdatoare sa intre din nou pe terenul de tenis. S-a andrenat pe toata perioada suspendarii ca urmare a acuzațiilor de dopaj, sub presiunea atenției publice, tulburarilor emoționale și problemelor de sanatate.…