- Patrick Mouratoglou a declarat joi, in fața judecatorilor Tribunalului de Abitraj Sportiv, ca este vinovat pentru doparea Simonei Halep de la US Open 2022, folosind termenul de „contaminare involuntara cu roxadustat”, informeaza Antena 3 CNN. La Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne au…

- Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a comentat vestea ca Patrick Mouratoglou și echipa acestuia și-au asumat responsabilitatea pentru testul pozitiv la roxadustat al sportivei. In aceste zile, de miercuri pana vineri, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sunt programate audierile…

- Simona Halep, fosta numarul unu mondial si dubla laureata in Marele Slem, a sosit miercuri dimineata la Lausanne pentru a contesta in fata Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) suspendarea sa de patru ani pentru dopaj. Jucatoarea in varsta de 32 de ani a intrat in Palatul Beaulieu, sediul TAS, unde…

- Simona Halep, fost lider WTA si dubla castigatoare de Grand Slam, a sosit miercuri dimineata la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a contesta suspendarea de patru ani pentru dopaj, relateaza AFP citata de news.ro.

- Nedreptatea uriasa care i se face Simonei Halep! Dezvaluirile care arunca in aer pur si simplu cazul de dopaj.Simona Halep isi cauta dreptatea la TAS, dupa ce a fost suspendata 4 ani de catre acuzatorii de la ITIA. Vezi AICI nedreptatea uriasa care i s-a facut Simonei Halep in cazul de dopaj...…

- Simona Halep, suspendata din tenis pentru patru ani pentru dopaj, a dezvaluit intr-un interviu acordat Euronews ca nu a mai vorbit cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglu de cateva luni și nu se mai antreneaza la academia pe care francezul o conduce.„Am incetat sa mai lucrez cu Academia (Mouratoglu)…

- Simona Halep a avut o prima reacție dupa anunțul Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Va fi audiata in cazul sau de dopaj in perioada 7-9 februarie 2024, iar Simona este bucuroasa ca are prilejul sa iși dovedeasca nevinovația. „Curtea de Arbitraj pentru Sport a decis ca audierile in cazul meu sa fie intre…

- Ilie Nastase, șocat de cazul Simonei Halep: 'Ma depaseste situatia!'Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri, ca si-ar dori sa o vada din nou in circuitul profesionist pe Simona Halep, jucatoare suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj."Si eu, ca toata lumea, as vrea sa o vad din…