Presedintele american Donald Trump si candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, si-au incheiat joi a doua si ultima dezbatere din campania electorala, despre care moderatoarea Kristen Welker a spus ca a fost o discutie "consistenta" si o "dezbatere fantastica", relateaza dpa. Dezbaterea a fost semnificativ diferita in ton si atmosfera fata de prima, cu mult mai putine intreruperi si cu discutii mai profunde. Cei doi contracandidati au vorbit despre diverse teme, in special despre situatia imigrantilor fara acte care traiesc in SUA, pandemia de COVID-19, planurile in domeniul…