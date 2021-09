Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi a alegerilor parlamentare a inceput sambata in Rusia, sectiile de votare deschizandu-se pe nu mai putin de 11 fusuri orare, relateaza dpa. Dupa inchiderea urnelor duminica, Rusia ar urma sa aiba o noua componenta a Dumei de Stat, de 450 de locuri, pentru urmatorii cinci ani, precum si mai…

- Aproximativ 108 milioane de ruși sunt așteptați la urne de vineri pâna duminica pentru a alege cei 450 de deputați ai Dumei de Stat (camera inferioara), în timp ce Rusia Unita, partidul lui Putin, este așteptat sa câștige o noua majoriate în ciuda unei scaderi de popularitate…

- Votul online pentru funcția de președinte al USR PLUS a fost reluat, joi, la pranz, dupa ce a fost suspendat, miercuri, in urma unor acuzații de frauda. Acestea nu au incetat, insa, unul dintre cei trei candidați, Irineu Darau, susținand ca in continuare voteaza membri ai partidului care nu au acest…

- Aleksei Navalnii, disidentul rus intemnitat intr-un penitenciar situat la aproape 100 km distanta de Moscova, a primit saptamina aceasta vizita sotiei sale, Iulia Navalnaia, careia i-a fost permis sa stea cu el trei zile, relateaza vineri dpa. "Am stat putin in inchisoare. Atit de tare!", scrie Iulia…

- Rusia respecta votul moldovenilor exprimat la alegerile parlamentare anticipate din tara noastra. Parerea a fost exprimata de purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe pagina oficiala a institutiei.

- Alegerile parlamentare din 11 iulie nu pot fi considerate corecte in deplina masura, deoarece unul dintre liderii celor trei partide, care au intrat in Parlament, nu a fost admis in campania electorala. Mai mult, forțele externe au comis ingerințe in procesul electoral.