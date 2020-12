Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI PARLAMENTARE 2020, in Alba. Ion Dumitrel, primul politician din Alba prezent la urne: ”Am votat pentru oameni responsabili, care știu ce au de facut și lupta pentru interesele romanilor” Presedintele Consiliului Judetean Alba si prim-vicepresedintele PNL Alba, Ion Dumitrel,…

- Ziarul Unirea TOATE școlile, liceele și gradinițele din Alba Iulia se inchid de MAINE din cauza COVID-19. Orele se vor ține doar in regim online Școlile din județul Alba sunt in prezent ,,rapuse” una cate una de efectele negative ale virusului pandemic. In total, 56 astfel de școli sunt in prezent in…

- Ziarul Unirea FOTO| ALEGERI LOCALE 2020, in Alba. Gheorghe Beleiu, candidat Pro Romania la primaria Alba Iulia, a votat: „Am votat pentru valori creștine, nu pentru haos; pentru respect, nu pentru obraznicie” Candidatul pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia din partea Pro Romania, Gheorghe…

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI LOCALE 2020, in Alba. Europarlamentarul Micea Hava: „Am votat pentru Alba Iulia, am votat pentru orașul pe care il iubesc, care trebuie sa se dezvolte, pentru orașul care nu trebuie sa moara” Mircea Hava, europarlamentar, a fost prezent la ora 12:30 pentru a-și exercita…

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI LOCALE 2020, in Alba. Horațiu Florea, candidatul la Consiliul Județean din partea PRO Romania: ,,Am votat pentru oamenii tineri și binele județului nostru” Horațiu Florea, candidatul la Consiliul Județean din partea PRO Romania, a votat astazi, la ora 10:30, la secția de…

- Ziarul Unirea VIDEO| ALEGERI LOCALE 2020, in Alba. Ion Dumitrel, primul politician din Alba prezent la urne: „Am votat cu gandul ca orașul și județul sa fie condus de oameni care știu ce inseamna administrație” Presedintele Consiliului Judetean Alba si prim-vicepresedintele PNL Alba, Ion Dumitrel, a…

- Ziarul Unirea FOTO| 20 de scannere pentru masurarea temperaturii, la intrarea in școlile din Alba Iulia. Voicu Paul: „Punem in lucru tehnologia, pentru a maximiza siguranța” Intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia,…